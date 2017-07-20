20 липня Церква вшановує преподобних Хому і Акакія

До того, як Преподобний Хома прийняв чернечий постриг, він був відомим багатим і хоробрим військовослужбовцем. Будучи фізично дужим, він не раз забезпечував війську перемогу в боях. Але Хома дуже любив Христа, тому вирішив покинути світське життя і стати монахом.

Його метою було уподібнитися Господу. Саме тому він прирік себе на убогість, виховував у собі абсолютну покору. У цих богоугодних ділах його натхненниками були благочестиві монахи-посники. Коли він постановив для абсолютного спокою вирушити в пустелю, то вночі перед ним на небі з’явився вогненний стовп і сам святий пророк Ілля появився, аби показати йому шлях в недри пустелі.

Під керівництвом такого провідника, Хома прийшов до гори, названої Мелея. Тут він жив самотньо, спілкуючись лише з Богом і сподобляючись божественних одкровень і видінь.

Як раніше він перемагав видимих ворогів, так і тепер могутньою постійною молитвою розбивав і виганяв полки злих духів. Як би не хотів преподобний сховатися від людей, йому це не вдавалося, адже святістю своєю осіняв він землю.

Коли люди дізналися про цього святого-пустельника, що просвічував народ і допомагав усім, хто цього потребував. Господь наділив його даром зцілення недуг.

Він міг дарувати зір сліпим, кривим допомагав правильно і легко ходити, а одного разу за його молитвами забило джерело. Творити дива Преподобний не перестав і після того, як Господь забрав його душу до Себе.

Його мощі виявилися чудодійними. Вірні отримують зцілення від безлічі недуг, в тому числі і тих, які вважають невиліковними за молитвами преподобного Хоми і з благодаті Божої.

Преподобний Акакій, згаданий в «Ліствиці» Івана, був учнем дуже жорстокого Синайського старця. Дуже він завдавав юнакові важких ран і розчарувань, морив його голодом і непосильною працею. Але юнак ні на що не скаржився і за все дякував Господеві.

9 років у терпінні та абсолютному послусі жив Акакій в цього старця і будучи ще зовсім молодим, не витримав такого знущання і помер.

Наляканий старець пішов до одного з великих подвижників і розказав, що юнак помер, але той йому не повірив. Був вже п’ятий день по смерті преподобного, коли подвижник прийшов до гробу і сказав: «Брате Акакію, ти справді помер?» і почув у відповідь: «Отче, я не помер, смиренні не вмирають». Після цього старець глибоко каявся за свою жорстокість і решту життя свого провів на самоті біля гробу преподобного, оплакуючи свої гріхи.

Про життя Преподобного Акакія оповідає святий Іван Ліствичник, який наводить його як приклад покори, терпеливості і нагороди за них.

20 липня у дохристиянські часи відзначали літній день Перуна, що збігається з сучасним християнським днем пророка Іллі, яке ми святкуємо 2 серпня. Наші предки цього дня молилися біля великих дубів – священних дерев Перуна і влаштовували ритуальні братчини, тобто обіди, де основною стравою було м’ясо жертовних тварин – вепрів, биків або ж півнів.

Після прийняття християнства 20 липня у нас почали вшановувати Єфросинію. І говорили, що вона започатковує негоду, бо й сам цей день переважно був завжди дощовим. Навіть залишилося прислів’я: “Як зібрав сіно, то не страшна і Єфросина”.

20 липня відзначається день пам’яті преподобної Євдокії, княгині Московської. У народі цей день називали Явдоха Сіногнійка, оскільки наставав час затяжних дощів, що, у свою чергу, псувало сіно. Наші пращури наставляли: «Згребеш сіно до купи, так і не страшись хмари». Наші пращури помітили, яка Явдоха Сіногнійка, такий буде і листопад.

За церковним календарем 20 липня вшановують преподобного Хому, преподобну Євдокію – у черн6ецтві Єфросинію, мучеників Перегрина, Лук’яна, Помпея, Германа і інших.

Іменинниками 20 липня є:

Герман, Євдокія, Хома, Єфросинія.

20 липня народились:

1870 — Олексій Ганський, астроном, ініціатор створення Сімеїзької обсерваторії.

1909 — Микола Базилівський (Базилевський), український публіцист, літературознавець, театрознавець.

1921 — Оксана Вікул, українська балерина. Славилася виконанням українських танців власного укладу з модерним спрямуванням.

Події 20 липня:

1924 — засновано Міжнародну шахову федерацію.

20 липня відзначають:

Міжнародний день шахів.