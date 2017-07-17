17 липня Церква вшановує святого Андрія

Святий Андрій заснував нову літургічну форму – канон.

Андрій Критський народився в Дамаску в сім’ї благочестивих християн. До семирічного віку хлопчик був німим. Дар мови він отримав після причастя Святих Христових Таїн. Після цього юнак допитливо вивчав Святе Письмо та богословські науки. У віці чотирнадцяти років він прийняв постриг в обителі преподобного Сави Освяченого в Єгипті. Святий Андрій вів суворе та цнотливе життя. Його покірність та стриманість, чесноти та розум викликали подив. У 680 році він став представником святого міста на IV Вселенському Соборі, опісля – архидияконом храму Святої Софії в Константинополі.

Під час правління імператора Юстиніана II Андрія возведено в сан архиєпископа міста Гортини на острові Крит.

Святий Андрій заснував нову літургічну форму – канон, богослужбовий текст, що складається з певної кількості об’єднаних між собою пісень. Канон Андрія Критського називається Великим, оскільки він є найбільшим з усіх богослужбових канонів. з написаних ним канонів найбільш відомий – «Великий покаянний канон», що містить у своїх піснях 250 тропарів. Він читається під час Великого посту. Архиєписоп Андрій Критиський написав також канон на Різдво Христове, стихири на Стрітення Господнє й багато інших піснеспівів. Упокоївся архиєпископ Андрій Критський у 726 році. Його мощі перенесено до Константинополя.

У народі про 17 липня говорили як про день, коли дозріває пшениця, жито та овес, а гречка якраз додає у рості. Також за цим днем віддавна визначали, якою буде зима. «Якщо 17 липня спекотно – грудень буде морозним».

За церковним календарем 17 липня відзначається день пам’яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Цей день визначав погоду 11 серпня: «Який Андрій — такий і Калинник (11 серпня)». Наші пращури у цей день спостерігали, як «грає місяць». Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така «гра» вказує на хороший урожай.

Іменинниками 17 липня є:

Андрій, Марфа, Федір, Ольга, Тетяна, Марія.

17 липня народились:

1846 — Микола Миклухо-Маклай, український і російський мандрівник, антрополог, етнограф, географ, гуманіст. Дослідник, що став «каарам-тамо» (людиною з Місяця) для багатьох тубільців і науковим авторитетом для освічених європейців. Справжній нащадок легендарного Тараса Бульби та палкий борець за права людини будь-якого кольору шкіри. Національний герой Індонезії та російський дворянин, що був змушений потай втікати з Російської імперії.

1849 — Олена Пчілка (Косач Ольга Петрівна), українська письменниця, драматург, перекладач, критик, публіцист, етнограф, фольклорист, журналіст, редактор, видавець, педагог. Мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова.

1871 — Філарет Колесса, український композитор, фольклорист, літературознавець, основоположник українського етнографічного музикознавства.

Події 17 липня:

1933 — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі — з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.

1945 — почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників СРСР, США і Великобританії. На ній було прийнято рішення про денацифікацію, демілітаризацію, демократизацію Німеччини та її поділ на чотири зони окупації, знищення німецьких монополій, репарації, про західний кордон Польщі, про вступ СРСР у війну проти Японії та інші питання.