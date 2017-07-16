16 липня Церква вшановує святого Анатолія

Перший відомий за назвою монастир Давньої Русі – Києво-Печерська лавра. Сотні подвижників благочестя своїм праведним життям прославили цю обитель.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам’ять двох монахів, які жили в цьому монастирі близько 12-го – 13-го століть. Це преподобний Анатолій, мощі якого спочивають у Ближніх печерах лаври. І другий святий з таким самим іменем – Анатолій Затворник. Його нетлінні мощі знаходяться в Дальніх печерах обителі. Свідчень про життя та подвиги цих святих майже не збереглося. Їх день пам’яті приурочений до дня вшанування святителя Анатолія, патріарха Константинопольського.

У дохристиянські часи у ці дні вшановували Перуна, покровителя грому та блискавок, що у християнські часи перетворився на Іллю. І оскільки вже починалися жнива, то підмічали: «Якщо комарі літають роєм – незабаром розпогодиться».

За церковним календарем, 16 липня вшановують мученика Іакінфа, святителя Пилипа, преподобних Анатолія затворника у Ближніх печерах та Анатолія затворника у Дальніх печерах, благовірних князів Василія і Костянтина Ярославських, преподобних Іоанна і Лонгина Яренгських, святителя Анатолія.

У народі цей день називається Маків, і з давніх часів вважається нещасливим. У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою: якщо вони в’ються колами, хороша погода гарантована на найближчі семеро діб.

Іменинниками 16 липня є:

Анатолій, Никодим, Василь, Марко, Пилип.

16 липня народились:

1881 — Василь Зеньковський, відомий у Європі православний діяч, богослов, педагог, історик.

1908 — Василь Барка (Очерет), український письменник і перекладач. Автор роману «Жовтий князь».

16 липня відзначають:

День бухгалтера

Події 16 липня:

1054 — переговори між Римом і Візантією щодо впливу у південній Італії та низки теологічних питань у Константинополі завершилися скандалом. Посланець папи Льва IX кардинал Гумберт поклав на вівтар собору св. Софії папську буллу з анафемою в адресу патріарха Михайла Кіруларія. У відповідь Патріарх прокляв посланця і всіх членів його делегації. Внаслідок цього конфлікту Християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.

1990 р. — прийняття Декларації про державний суверенітет України

«Верховна Ради Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, ПРОГОЛОШУЄ державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах» («Декларація про державний суверенітет України»).