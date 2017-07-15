15 липня Церква вшановує святителя Фотія

Сьогодні святителя Фотія, митрополита Київського, чудотворця. На Фотія закінчували косовицю сіна і починали готуватися до жнив, тому й казали: «З сіножаті пішли пожинки».

А в українському Поліссі та Карпатах тим часом починали збирати чорницю – ягоду поживну і надзвичайно цілющу. З чорниць готують силу-силенну чого завгодно: соки, морси, екстракти, сиропи, джеми, варення, компоти, мармелад, вино (воно має високі смакові й дієтичні властивості), а також наливки, настоянки і, увага, самогон (яфинова паленка)! Щодо народної медицини, то тут і казати нічого: чорниця має велику кількість антиоксидантів, вживання цієї ягоди допомагає зберегти до самої старості хорошу пам’ять і гострий зір, вона зміцнює серцево-судинну систему, допомагає протидіяти інфекційним захворюванням і позбавитися від зайвої ваги. Цікаво, що чорниця стала чи не першою ягодою, яку почали додавати в раціон космонавтів. На Закарпатті цю ягоду називають яфиною. Найбільша плантація чорниці знаходиться на полонині Великий Верх (Боржава), неподалік від села Гукливого. Воно вважається «столицею» чорниць України. Там не тільки щороку проводять у серпні гастрономічний фестиваль, але й встановили пам’ятник яфині. В горах Карпат чорницю збиратимуть аж до початку перших заморозків – десь до другої половини вересня.

Половина літа вже промайнуло. Тривалість світлового дня становить 16 годин, що вдвічі більше у порівнянні з 22 грудня – днем зимового сонцестояння.

У народі 15 липня колись називали на честь Фотія, і вже закінчували косовицю сіна та починали жнивувати, тому й казали: “З сіножаті пішли пожинки”.

А за погодою середини літа вгадували, якою буде наступна пора року. То ж якщо на Фотія вже з’явилися жовті листочки на деревах – осінь і зима мали бути ранніми.

За церковним календарем 15 липня згадують покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, святителя Фотія, святителя Ювеналія.

Іменинниками 15 липня є:Фотій, Ювеналій.

15 липня в Україні відзначають:

День українських миротворців

15 липня народились:

1909 — Микола Кільчевський, український вчений у галузі механіки і математики. Працював у напрямку теорії потужності та аналітичної механіки.

1905 — Олександр Хвиля, український актор. Упродовж життя зіграв понад 70 ролей, поміж яких Устим Кармелюк, Савка Троян та О.Пархоменко стали класичними в українському кіно.