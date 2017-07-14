14 липня Церква вшановує святих чудотворців Косму та Даміана

14 липня у народі вшановують Косму та Даміана Безсрібників, святих чудотворців братів–лікарів.

Жили вони недалеко від Риму в другій половині ІІ сторіччя. Були вбиті у 284 році через заздрощі лікаря–язичника.

Даміан і Косма були рідними братами і стали відомі спочатку як лікарі. Крім того, вони володіли даром зцілення, чим і прославилися в народі. Причому, допомагали брати людям абсолютно безкоштовно, завдяки чому і отримали прізвиська безсрібників. Відкрито проповідували віру в Ісуса Христа.

Під час гонінь, організованих у відношенні християн, братів заарештували й віддали до суду, де вони намагалися довести, що не займаються чарами і чаклунством, нікого не обманюють. Однак їм спочатку не повірили. Тим часом імператор важко захворів Карина, і братів привели до нього, сказавши, щоб вони продемонстрували свій дар. Після цього Даміан і Косма були відпущені на волю. Однак жив в цьому місті лікар-наставник братів, який позаздрив їхній славі. Старий покликав братів в гори, нібито для збору цілющих трав, де вбив їх, кинувши тіла в річку.

У нашого народу брати отримали імена Кузьми та Дем’яна, і їхній день пам’яті відзначається за церковним календарем два рази на рік: у листопаді та липні. Вважалося, що від їхнього дня вже починається спека.

За церковним календарем 14 липня вшановують безсрібників Косму та Даміана — в Римі постраждали, мученика Потита, преподобного Петра, праведницю Ангеліну, преподобного Никодима.

Іменинниками 14 липня є:

Кузьма, Петро, Ангеліна, Дем’ян. Никодим.

14 липня народились:

1897 — Мирослав Ірчан (Андрій Дмитрович Баб’юк), український письменник, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець. Автор п’єс «Бунтар», «Плацдарм», «Бувші люди», «Родина щіткарів» та ін.

1834 — Микола Корф, педагог і просвітитель, почесний член Женевської академії наук та Петербурзького педагогічного товариства. Організатор початкових земських шкіл на Україні.

В цей день слов’яни віддавали перевагу прополювати городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також настав період сінокосу, а тому, що люди не сиділи вдома, а працювали в полях. Прийнято було 14 липня збирати рослини, які підходять для фарбування тканин. Були й прикмети, які відстежували у цей день.

У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай накривалися столи вскладчину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися. Вдень 14 липня збирали малину і перші овочі, проводили прополювання грядок. Спостерігалося пізніше зацвітання звіробою. Також в середині літа, 14 липня, варили варення з аґрусу.

Народні прикмети на 14 липня

Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде

Чути трелі солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло

Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза.

Події 14 липня:

1021 — Митрополит Київський Іоанн І урочисто відкрив і прославив мощі святих князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їхньої пам’яті.

1726 — царським указом в Україні ліквідовано сердюцькі полки. Сердюки (серденята, сердюцькі (охочепіхотні) полки) — воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком у другій половині 17 століття спочатку на Правобережній Україні, а згодом — і на Лівобережній. Вони становили особисту гвардію гетьмана. Існували до 1-ї чверті 18 століття.

У часи українських визвольних змагань 1917 — 1918 років було сформовано декілька українських дивізій, названих сердюцькими.

1894 — у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова).

1995 — біля стін Софіївського собору у Києві поховано українського православного релігійного діяча, богослова, Патріарха Київського і всієї Руси-України УПЦ-КП Володимира (Романюка). Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ-Московського Патріархату та силових дій з боку загонів спеціального призначення МВС України.