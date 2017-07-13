13 липня святкують Собор дванадцяти апостолів

Собор святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів Христових (Петра, Андрія Первозванного, Якова Заведеєва, Іоанна Богослова, Филиппа, Варфоломія, Фому, Матфея, Якова Алфеєва, Юду, брата Господнього, Симона Зилота, Матфія) є давнім святом.

Свята Церква, вшановуючи кожного з 12-ти апостолів у різні пори року, з давніх часів встановила загальне святкування їм на наступний день після пам’яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий благовірний цар Костянтин Великий збудував у Царгороді храм в ім’я святих Дванадцяти апостолів. Вказівки на звершення цього святкування зустрічаються в IV столітті.

13 липня у народі вшановують Полупетра, або Петрового батька. В одних регіонах вважається, що назване воно так на честь батька святого апостола Петра, а в інших – самого Петра, просто свято є наполовину меншим, ніж 12 липня.

На Полупетра колись вшановували пастухів, а також тварин. Варили борщ у трьох горщиках з трьох півнів на згадку про те, що Петро тричі зраджував Христа. У цей день пастухи могли не випасувати тварин, а тому залишилося прислів’я: “На Полупетра щаслива дітвора”. З Полупетром також пов’язано і багато молитов та прислів’їв присвячених тваринам. Зокрема: “Щаслива та хата, де худоби багато”.

Що ж до погоди, то на Полупетра вже більше визначали врожай: “Якщо цього дня пройде один дощ – врожай непоганий, якщо два – добрий, а три – багатий”.

У цей день відзначається собор святих славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Заведієвого, Івана, Пилипа, Варфоломія, Хоми, Матвія, Якова Алфієва, Іуди Іаковля, Симона Зилота і Матвія. Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати — літо буде хороше і довге.

Іменинниками 13 липня є:

Андрій, Матвій. Пилип, Хома, Симон, Софрон.

13 липня народились:

1910 — Петро Непорожній, учений, професор, доктор технічних наук. Під його керівництвом була успішно здійснена програма будівництва Рівненської і Запорізької атомних електростанцій, каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Міністр енергетики СРСР (1962–1985). Під його керівництвом в Радянському Союзі була створена практично вся енергетична галузь.

1894 — Ісаак Бабель, письменник, драматург і режисер відомий своїми «Одеськими оповіданнями» та збіркою «Кінармія».