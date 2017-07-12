12 липня в Україні починається вступна кампанія

В Україні стартує вступна кампанія. Від завтра абітурієнти можуть подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Зробити це можна через Інтернет в особистому кабінеті вступника.

У паперовій формі документи треба подавати лише абітурієнтам-пільговикам або тим, у кого є помилка в особистих даних. Абітурієнти, що претендують на державне замовлення, можуть подати дев’ять заяв у різні вищі навчальні заклади, але тільки на чотири спеціальності. Кількість заяв на контрактну форму навчання необмежена, пише zaxid.net.

«Заяви можна подати з будь-якого комп’ютера у будь-який університет. При поданні заяв вступник повинен мати весь пакет документів: паспорт або свідоцтво про народження, ID-картку, фотографії, сертифікат ЗНО, атестат із додатком», – пояснив відповідальний секретар приймальної комісії НУ «Львівська політехніка» Роман Шуляр.

У приймальних комісіях майбутнім студентам допоможуть створити свій особистий кабінет і подати електронні заяви у різні виші. Подати документи на вступ можна до 26 липня.

Нагадаємо, Міносвіти перенесло початок реєстрації абітурієнтів через кібератаку.