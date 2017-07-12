12 липня три храми Львова відзначають престольне свято

Християнські Церкви східного обряду вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла 12 липня. Ці святі апостоли є не тільки захисниками Церкви та лицарями Христовими, але й вірними пастирями, сповненими духовного смирення та відваги.

Як повідомляє «Духовна велич Львова», храмовий празник 12 липня Святих Верховних Апостолів Петра і Павла святкують три львівські храми.

УГКЦ

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Адміністратор: о. Степан Сус

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Літургію очолить Преосвященний Владика Володимир (Груца), Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

УАПЦ

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а)

Настоятель храму: о. Микола Кавчак

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Пулюя, 4)

Адміністратор: о. Олег Маланюк

Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год.