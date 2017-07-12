12 липня Церква вшановує апостолів Петра і Павла

Християни 12 липня відзначають день пам’яті первоверховних апостолів Петра і Павла.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», шанування святих апостолів Петра і Павла почалося відразу після їхньої смерті. Місця, де поховані тіла святих, стали шануватися першими християнами як священні. Святий Петро, до того, як став учнем Христа, займався ловлею риби. Тоді його звали Симоном. Ставши апостолом, він був вірним Христу. Однак, за Євангелієм, він тричі відрікся від Господа, напередодні Його хресних страждань. Потім він щиро розкаявся і після Воскресіння та П’ятидесятниці проповідував Євангеліє в багатьох країнах Середземномор’я.

Два Соборні послання апостола Петра включені в Новий Завіт. У 67 році він прийшов у Рим, де його розіп’яли на хресті вниз головою. Цього побажав сам Петро, бо вважав себе негідним того, щоб постраждати так, як Спаситель. Апостол Павло не був у числі учнів Ісуса Христа. Більш того, він, був гонителем християн. Відомо також, що раніше його звали Савл. Відповідно до книги Діянь святих апостолів, коли він ішов у Дамаск, то почув голос з неба: «Савле, Савле! Що ти гониш Мене?». Він запитав, Чий голос він чує й отримав відповідь, що це «Іісус, Котрого ти гониш». Спаситель наказав йому йти в Дамаск. Тут він прийняв таїнство хрещення. Відтоді він почав проповідувати Слово Боже в багатьох країнах, засновувати християнські спільноти в містах Малої Азії.

Павло є автором 14 послань. Читайте також Православні християни сьогодні святкують Різдво Іоанна Хрестителя Він постраждав недалеко від Риму в 67 році. Йому як римлянину мечем усікли голову, бо розп’яття вважалося прийнятною стратою для іудеїв. Шанувати головних апостолів в один день стали ще за часів раннього християнства.

Православна Церква прославляє духовну твердість святого Петра й вчення, мудрість святого Павла. Також апостол Петро є прикладом відступника, який розкаявся, а Павло – проповідника, який раніше втікав від слів Божих. На Афоні 12 липня відзначає панігір монастир Каракал, головний собор якого побудований на честь святих апостолів Петра і Павла. Також в обителі зберігається чудотворна ікона із зображенням первоверховних апостолів, написана в 1640 році.

У православних християн 12 липня закінчується Петрів піст.

Цього року свято відзначається в середу, тому, згідно зі статутом Православної Церкви цього дня дозволяється вживати рибу й вино. Їсти м’ясні та молочні продукти можна з наступного дня.

12 липня у народі вшановують апостолів Петра і Павла, і називають це свято днем Петра. До цього свята колись готувалися заздалегідь: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, скрізь чисто прибирали. Вранці йшли до церкви, а повернувшись, розговлялися мандриками – спеціальними пампушками, що пекли з пшеничного тіста, яєць та сиру. Сама назва печива виникла від того, що, мандруючи шляхами, Петро з Павлом харчувалися “мандриками”.

Кажуть, що цього дня перестає кувати зозуля, бо вона вкрала у святого Петра одну мандрику, і Бог за це покарав її тим, що кожного року у цей час вона «давиться» і перестає кувати. Якщо зозуля кує після Петра – це віщує нещастя.

У деяких регіонах день Петра вважається святом рибалок, бо апостол Петро є покровителем рибного промислу. І зрозуміло, що у цей час спостерігали за погодою. “Як на Петра сльота, то буде влітку багато болота”, а “Як спека, то на Різдво буде мороз”.

За церковним календарем 12 липня вшановують славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.

Іменинниками 12 липня є:

Петро, Павло.

12 липня народились:

1889 — Олександр Мельников, український хірург і онколог, займався лікуванням захворювань черевної порожнини, газової інфекції тощо.

1866 — Антін Синявський, український політичний і громадський діяч, історик, економіст, педагог. Автор праць «Економічний район та економічний ландшафт», «Близький Схід і Україна» та ін.

1935 — Вадим Гетьман, український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.

Чи знаєте ви, що:

Гуцули вважали добрим знаком, коли свято Петра припадало на середу, — тоді усі чекали гарного року. Від цієї прикмети виникла приказка: «Не усе в середу Петра, а є в інчу днину».