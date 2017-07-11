11 липня Церква вшановує святих мучеників Кіра та Іоанна

За церковним календарем 11 липня вшановують мучеників безсрібників та чудотворців Кіра та Іоанна, преподобних Сергія і Германа – чудотворців, преподобного Ксенофонта, преподобного Павла–лікаря.

З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати — зима рано прийде.

За церковним календарем 11 липня вшановують мучеників безсрібників та чудотворців Кіра та Іоанна, преподобних Сергія і Германа – чудотворців, преподобного Ксенофонта, преподобного Павла–лікаря.

Іменинниками 11 липня є:

Іван, Сергій, Павло, Герман, Ксенофонт.

11 липня народились:

1879 — Степан Колесников, український живописець. Зробив значний внесок у розвиток західного мистецтва. Картини «Весна», «На кладці», «Напровесні».

1856 — Петро Левченко, український живописець-пейзажист, графік, майстер інтер’єрних композицій («Глухомань», «Вечір. Сльота», «На Харківщині», «Водний млин»).

1939 — Борис Нечерда — український поет-шістдисятник.

1969 — Гуцуляк Олег Борисович, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції «Мезогея (МезоЄвразія)», автор книги «Пошуки заповітного царства».

11 липня відзначають:

Всесвітній день народонаселення

Всесвітній день шоколаду

Події 11 липня:

1941 — почалася героїчна оборона Києва, 11 липня — 19 вересня 1941 г. — 71 день.

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.