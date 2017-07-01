1 липня Церква вшановує святого Леонтія

1 липня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Леонтія, канонарха Печерського.
Преподобний Леонтій, канонарх Печерський, ще підлітком вступив до Києво-Печерської обителі, де прийняв постриг. Молодий чоловік володів прекрасним голосом і, коли навчився грамоті, виконував послух канонарха. Преподобний Леонтій преставився в юному віці в XIV столітті.
За старанність у духовному житті Господь наділив преподобного Леонтія даром чудотворінь.
Мощі святого подвижника знаходяться в Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
За церковним календарем 1 липня вшановують мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія.
Іменинниками 1 липня є:
Іпатій, Леонтій, Феодул.
1 липня народились:
1925 – Клара Лучко, українська радянська кіноактриса («Кубанські козаки», «Велика сім’я», «Циган», «Скринька Марії Медічі»).
Події 1 липня:
1751 — надрукований перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел», виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск’є, Гельвецій і інші.
1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
1941 — у Львові Національними Зборами проголошено Акт відновлення незалежності Української держави і створено уряд під проводом Ярослава Стецька.
1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасу Шевченкові.
1 липня відзначають:
- День архітектури України.