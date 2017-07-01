1 липня Церква вшановує святого Леонтія

1 липня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Леонтія, канонарха Печерського.

Преподобний Леонтій, канонарх Печерський, ще підлітком вступив до Києво-Печерської обителі, де прийняв постриг. Молодий чоловік володів прекрасним голосом і, коли навчився грамоті, виконував послух канонарха. Преподобний Леонтій преставився в юному віці в XIV столітті.

За старанність у духовному житті Господь наділив преподобного Леонтія даром чудотворінь.

Мощі святого подвижника знаходяться в Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

За церковним календарем 1 липня вшановують мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія.

Іменинниками 1 липня є:

Іпатій, Леонтій, Феодул.

1 липня народились:

1925 – Клара Лучко, українська радянська кіноактриса («Кубанські козаки», «Велика сім’я», «Циган», «Скринька Марії Медічі»).

Події 1 липня:

1751 — надрукований перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел», виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск’є, Гельвецій і інші.

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

1941 — у Львові Національними Зборами проголошено Акт відновлення незалежності Української держави і створено уряд під проводом Ярослава Стецька.

1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасу Шевченкові.

1 липня відзначають:

День архітектури України.