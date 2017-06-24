Зі Львова за минулу добу вивезли 642 тонни сміття

Зі Львова за попередню добу, 23 червня, вивезли 642 тонни сміття, спецтехніка працювала навіть вночі.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«Станом на ранок 24 червня у місті залишається перенакопиченим понад 12 тис. 205 тонн сміття. За попередню добу з міста було вивезено 642 тонни відходів, з них 426 тонн – за раніше укладеними угодами, 214 тонн – за домовленостями, які уклали після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, динаміка щодо вивезення відходів покращилась: вивезено на 40 тонн більше сміття, ніж продукує місто за добу», – сказав Бабак.

Він зазначив, що на сьогоднішній ранок у місті перенакопичили сміття на 533 майданчиках з 1 тис. 237 наявних у житловому фонді. Загалом це 7 тис. 995 тонн відходів.

«Зараз ми, фактично, вивозимо добове накопичення. Загальна ж кількість сміття, яка нагромадилась у місті, залишається такою ж критично великою», — сказав Бабак.

Водночас у Львівській ОДА не надають інформацію про кількість вивезеного за добу сміття, натомість оперують кількістю очищених майданчиків.

«За оперативною інформацією т.в.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства Львівської ОДА Тараса Зозулі, станом на 8.00 24 червня очищено 60 переповнених майданчиків. За планом, який розробили у Львівській ОДА разом із перевізниками, сьогодні очистять від твердих побутових відходів ще 50 майданчиків», – повідомили у прес-службі ОДА.

Загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 23 майданчики закладів охорони здоров’я, 116 сміттєвих майданчиків освітніх установ, 39 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) і 43 майданчики на ринках.