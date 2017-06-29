Зі Львова вже вивезли понад 2,3 тис. тонн сміття – ОДА

Зі Львова станом на ранок 29 червня вже вивезено на полігони області 2305 тонн сміття.

Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Львівської ОДА.

«Перевізники працюють в понаднормовому режимі, залучили додаткову спецтехніку. Для наведення належного санітарного стану у Львові перевізники, підприємства та полігони працювали і вчора, попри святковий день. Станом на 11.00 29 червня зі Львова вивантажили на полігони області 2305 тонн сміття», – зазначив т.в.о. директора департаменту ЖКГ Львівської ОДА Тарас Зозуля.

Нагадаємо, загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду, 23 майданчики закладів охорони здоров’я, 116 сміттєвих майданчиків освітніх установ, 39 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) і 43 майданчики на ринках.

Напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У місті накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня почалося вивезення зі Львова накопиченого сміття. Нагромаджені відходи вивозять зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.