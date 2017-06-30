Зі Львова вивезено вже понад 3 тис. тонн сміття – Зубко

Станом на сьогодні зі Львова вивезено вже понад 3 тис. тонн сміття.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в коментарі журналістам в кулуарах урочистого засідання на честь 25-річчя Асоціації міст України, передає УНІАН.

«Сьогодні вивезено вже понад 3 тис. тонн з тих 6,5, які знаходяться на сміттєвих майданчиках безпосередньо в районах міста Львова. І ця робота буде продовжена», – сказав він.

Як повідомлялося, Львівська міська рада ухвалила рішення про передачу повноважень з вивезення сміття зі Львова облдержадміністрації.

Нагадаємо, напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У місті накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня почалося вивезення зі Львова накопиченого сміття. Нагромаджені відходи вивозять зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.