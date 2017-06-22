Зі Львова почали вивозити сміття

Станом на ранок 22 червня лише чотири міста Львівської області приймають тверді побутові відходи зі Львова. Йдеться про Новояворівськ, Червоноград, Жидачів та Буськ.

Про це повідомляє департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

“Чотири міста підписали угоди та приймають сміття зі Львова ще після прийнятого меморандуму загальною кількістю 86 тонн на день”, – повідомляє департамент.

Водночас, за даними видання, у Стрию, який також погодився приймати і вчора встиг прийняти 80 тонн відходів, активісти перекрили в’їзд на полігон.

Крім того, 21 червня на сесії Миколаївської міської ради депутати ухвалили рішення щоденно приймати 40 тонн львівського сміття. Але офіційна угода з містом поки не підписана і сміття до Миколаєва не їде.

У міськраді повідомили, що загалом Львів продукує 500-700 тонн сміття на добу. Зараз у місті є понад 11 тис. 910 тонн накопиченого сміття. На ранок 22 червня переповненими є 483 контейнерні майданчики житлового фонду. Це 39% від загальної кількості. Щоб вивезти цей об’єм, потрібно багато машин, але якщо полігони будуть співпрацювати зі Львовом без перебоїв, накопичені ТПВ приберуть протягом двох тижнів.