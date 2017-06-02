Зі Львова до Одеси запустять прямий авіарейс

Міністерство економічного розвитку ініціює запуск прямого авіарейсу зі Львова до Одеси на літній період.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на допис у Facebook заступника міністра економічного розвитку Михайла Тітарчука.

«Взагалі добиратися з Одеси до Львова дуже незручно. Тільки з пересадкою у Києві. Саме тому Мінекономрозвитку винесло питання на логістичний комітет при Кабінеті Міністрів про пілотний проект прямого авіасполучення Львів – Одеса – Львів на літній період. Обидва міста чудові, вони мають різну історію та характер. Також вони мають надзвичайно потужний туристичний потенціал. Тому вкрай важливо допомогти туристам відвідати і Львів, і Одесу, спростивши логістику», – написав Михайло Тітарчук.

Додамо, що зі Львова до Одеси можна доїхати поїздом приблизно за 12 годин. Вартість квитків становить від 150 грн. Тітарчук також зазначив, що 2 червня перебуватиме на Львівщині та проведе зустріч щодо перспектив інвестицій у регіоні та розвитку державно-приватного партнерства з головою ЛОДА Олегом Синюткою.