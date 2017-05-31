Житло у гуртожитках дозволили приватизовувати

Президент України Петро Порошенко 1 червня підписав законопроект №1076 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Пояснюється, що громадяни, які на законних підставах зареєстровані за місцем проживання в гуртожитку і фактично проживають у ньому на умовах надання їм койко-місця, отримують право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку після їх розселення в окремі житлові приміщення в гуртожитку.

Право на приватизацію поширюється на приміщення в гуртожитках, побудованих в радянські часи на загальнодержавні кошти (в тому числі за рахунок державних і колективних підприємств та організацій) і які були включені до статутних капіталів (фондів) господарських товариств та інших організацій, створених в процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних або комунальних підприємств, в тому числі ті, які були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом.

Верховна Рада внесла зміни до законів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 5 квітня. Законопроект №1076 з пропозиціями президента підтримали 256 народних депутатів.