Жителька Львівщини під час ремонту квартири виявила під підлогою сховок із ртуттю

Жителька міста Червоноград на Львівщині під час ремонту власного помешкання виявила під підлогою 60 гр металевої ртуті.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, 24 червня о 14:09 надійшло повідомлення про виявлення у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку на вул. Івасюка в місті Червонограді під підлогою 60 гр металевої ртуті, яку 45-річною власницею було зібрано до ємності, а місце забруднення оброблено мильно-содовим розчином.

На місці події працювала комплексна комісія міста. В квартирі Червоноградським МРВ ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” було взято зразки проб на вміст отруйних речовин та, попередньо, встановлено, що є перевищення гранично-допустимої концентрації ртуті. Остаточні результати аналізів очікуються 26 червня.

Зібрану ртуть вилучено працівниками Червоноградського МВК. Пожежно-рятувальним відділенням і відділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту проведено демеркуризацію квартири та сходової клітки будинку.

Відбулося засідання комісії ТЕБ і НС м. Червонограда, на якій прийнято рішення про тимчасове відселення двох мешканців вказаної вище квартири до родичів.