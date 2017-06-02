Жінка, яка у Львові через соцмережі продала ще ненароджену дитину, виявилася студенткою вишу

У Львові 20-річну студентку одного з вищих навчальних закладів затримали працівники поліції під час так званого “укладання угоди” на продаж її новонародженої дитини покупцю, знайденому через соцмережі.

Як розповіла начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, жінка перебувала у пологовому будинку Львова і активно шукала через соцмережі покупця для своєї ще ненародженої дитини. Знайшовши потенційного покупця, вона запросила за дитину 80 тис грн. При цьому висунула вимогу, що першу частину грошей вона має отримати до пологів, а другу після народження дитини.

У кінці травня жінка народила хлопчика, написала розписку “покупцеві”, що “отримала 80 тис грн. за дитину, жодних претензій не матиме, з усіма умовами згідна”.

1 червня у Львові під час передачі новонародженої дитини та отримання за це другої частини грошей молоду матір затримали працівники поліції.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена стосовно малолітнього). Їй загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомило джерело, студентка є сиротою, має далеких родичів у Тернопільській області. Доля новонародженого хлопчика буде вирішуватися компетентними органами, повідомляє Центр інформації про права людини.