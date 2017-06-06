Збірна України з футболу програла команді Мальти

В австрійському Граці національна збірна України з футболу провела спаринг проти команди Мальти, який став генеральною репетицією перед найважливішим поєдинком кваліфікації чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії.

Українці вийшли на поєдинок у такому складі: Пятов – Морозюк, Кучер (к), Ракицький, Матвієнко – Сидорчук, Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Коваленко – Селезньов. Вже на 14-й хвилині українці пропустили гол: після розіграшу кутового відзначився Мускат, скориставшись недопрацюванням центральних захисників “синьо-жовтих”.

У перші 45 хвилин підопічні Андрія Шевченка так і не створили серйозних неприємностей для оборони Мальти, тоді як суперник, навпаки, міг забивати ще, а в одному з епізодів наприкінці тайму падіння нападника збірної Мальти в штрафному майданчику українців могло потягнути і на пенальті.

Команди пішли на перерву за рахунку 0:1. У перерві наставник збірної України зробив відразу 10 замін. З гравців, які виступали у першому таймі, на полі залишився тільки Андрій Пятов. На заміну вийшли Кривцов, Ордець, Шепелєв, Соболь, Бутко, Малишев, Шахов, Коноплянка, Циганков, Бєсєдін.

Команда України мала беззаперечну ігрову і територіальну перевагу, але втілити її в голи так і не змогла. Мальтійці самовіддано зіграли в обороні і навіть провели кілька гострих контратак. Найреальніший момент для взяття воріт був у Шепелєва за кілька хвилин до фінального свистка. Рахунок на табло не змінився – поразка України з рахунком 0:1.