Законом передбачено можливість проходження альтернативної служби під час мобілізації

В урядовому законопроекті передбачено під час мобілізації на військову службу як можливість проходження альтернативної служби.

В урядовому законопроекті передбачено під час мобілізації на військову службу як можливість проходження альтернативної служби, так і відстрочка від призову для священиків.

Такі законодавчі новації запропоновані у проекті Закону № 6564, внесеному Кабінетом Міністрів до парламенту 8 червня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Громадяни, які за мотивами релігійних переконань не можуть проходити військову службу та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, можуть проходити у разі потреби альтернативну (невійськову) службу у порядку, встановленому законодавством”, – зазначено у п. 4 статті 8 проекту.

Крім цього, статтею 9 законопроекту передбачено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається громадянам, які є священнослужителями, що закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і обіймають посади в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, на час виконання обов’язків священнослужителя (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди).

Ця норма аналогічна положенням п. 13 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», які на сьогодні передбачають відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності.