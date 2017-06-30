За минулу добу у зоні АТО один український військовий загинув, ще шістьох поранено

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, в результаті щільних обстрілів один український воїн загинув.

Крім того, четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травмування.

Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, у штабі констатують загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту.