З Хирова на Львівщині до польського Загужа курсуватиме потяг

Першим кроком на шляху відновлення залізничного сполучення між прикордонними містами Хирів та Загуж став пробний рейс потяга за цим маршрутом, що відбувся 25 червня.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, аби обговорити подальші перспективи такого залізничного шляху сторони зустрілись на міжнародному пункті пропуску «Смільниця – Кросценко».

Випробували відновлений залізничний шлях Богдан Жоньца – голова сеймової комісії з питань інфраструктури, Єжи Зуба – радник Саноцького повіту, координатор проекту Карпатська регіональна залізниця, члени польської делегації, а також Олег Синютка – голова Львівської обласної державної адміністрації, Орест Бонк – голова Старосамбірської районної державної адміністрації.

«Цей потяг має стати першою ластівкою до того, що люди більше співпрацювали між собою, відвідували один одного в двох країнах і в особистих цілях, і в робочих питаннях. Ми запустивши такий потяг, зробимо добру справу не тільки для себе, але й для майбутніх поколінь» – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Довідка. Прикордонне залізничне сполучення у цьому напрямку (до м. Ясло – Республіка Польща) функціонувало ще з 1994 року і було єдиним залізничним шляхом для мешканців Старосамбірського району та Бєщадського повіту Підкарпатського воєводства.

У 2010 році поїзд Хирів – Ясло (№920/931-922/933), який складався з вагонів та локомотива формування Польських залізниць, завершив курсування за рішенням польської сторони. За цей час його послугами скористались понад 1250 тисяч осіб.

Очікується, що відновлення цього міжнародного потягу позитивно вплине на розвиток туризму в гірських районах та сприятиме розвитку транскордонного співробітництва,а також стане альтернативою для перетину кордону мешканцям прикордонних територій.