З початку безвізу кордон перетнули понад 21 тисяча українців, відмову отримали – 26 осіб

Кордони країн Європейського Союзу за тиждень перетнули понад півмільйона громадян України, із них більше 21 тисячі – тільки за біометричними паспортами.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

“Під час подорожі понад 100 тис. українців використовували біометричні паспорти, з яких 21,2 тис. наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи тільки біометричний паспорт”, – йдеться в повідомленні.

Прямуючи до країн Європи в рамках безвізових подорожей, 6 745 громадян (32%) скористувалися авіаційним транспортом. Інші скористалися залізничним транспортом або перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8 725 громадян України) та Угорщиною (2 840 громадян України).

Також відомо, що від початку запровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 26 громадянам України.

Нагадаємо, з 11 червня всі громадяни України, які мають біометричний паспорт, зможуть відвідувати без віз 30 країн Європи: всі країни ЄС, крім Великої Британії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію. Українці можуть перебувати там до 90 днів протягом кожних 180 днів.