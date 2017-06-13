З Ковеля до Хелма запустили рейковий автобус, на черзі – поїзд зі Львова до Кракова

12 червня з Ковеля до польського міста Хелм вирушив перший міжнародний рейковий автобус.

Як передає УНІАН, у перший рейс його проводжали представники керівництва «Укрзалізниці», генконсул Польщі у Луцьку Вєслав Мазур, директор регіональної філії «Львівська залізниця» Іван Груник, голова Волинської ОДА Володимир Гунчик та народний депутат Ярослав Дубневич.

«Вперше за 25 років історії України у грудні минулого року запустили Інтерсіті сполученням Київ-Перемишль, і ми побачили, що на нього є шалений попит. Сьогодні вирушає рейковий автобус з Ковеля до Хелма. Ми розглядаємо питання запуску міжнародних поїздів, щоб охопити інші напрямки. І це вже буде у найближчі перспективі», – зазначив під час урочистої церемонії прибуття потяга на вокзал Ковеля член правління «Укрзалізниці» Сергій Михальчин.

Присутні на урочистостях мешканці області висловлювали слова подяки керівництву Волинської області та «Укрзалізниці» за те, що відтепер вони мають нове швидкісне зручне сполучення з містом Хелм, звідки є зручні пересадки в такі польські міста як Варшава, Люблін, Жешув та Замосць.

Завершив церемонію відправлення поїзда до Хелма генконсул Польщі у Луцьку Мазур, який наголосив, що такі кроки є обопільно корисними для двох країн.

Сучасний рейковий автобус виробництва польського концерну PESA курсуватиме щодня, відправлятиметься з Ковеля об 11.53, орієнтовний час в дорозі — 2 години. Поїзд у складі двох вагонів розрахований на 192 місця.

Обслуговують пасажирів стюарди, які володіють польською мовою.

Своєю чергою голова транспортного комітету Верховної Ради України Ярослав Дубневич, наголосив, що символічним є те, що пуск нового швидкісного потяга практично співпав з введенням в дію безвізового режиму для громадян України. Але для зручності пасажирів та привабливості нового маршруту необхідно відмінити тривалу стоянку на кордоні, а усі митні та прикордонні процедури проводити під час руху, як це у швидкісному «Інтерсіті+» «Київ-Львів-Перемишль». Залізничне сполучення повинне бути комфортним, а маршрути потрібно розвивати.

“Наразі ми ведемо перемовини з Угорщиною, Румунією та Словаччиною, про відкриття прямого швидкісного залізничного сполучення між нашими державами в контексті політики безвізового режиму. В подальших планах втілення стратегічної програми, котра передбачає розвиток північного напрямку. Ми об`єднаємо п`ять столиць: Київ, Мінськ, Таллін, Вільнюс та Ригу” – повідомив у коментарі народний депутат.

Графік руху рейкового автобуса “Ковель-Холм” узгоджувався таким чином, аби було зручно здійснити пересадку пасажирам інших поїздів, які прямують у Польщу. Зокрема, є можливість пересадки з потягів №667 «Чернівці-Ковель», №96 Київ-Ковель», № 83 «Одеса-Ковель». Такою ж можливістю пасажири можуть скористатись і при прибутті з Холму до Ковеля – пересісти на зворотні потяги та приміські потяги котрі відправляються з Ковеля. Водночас польські залізничники подбали, аби по прибутті до Холму пасажири змогли пересісти на потяги, які курсують до Любліна, Замостя, Жешува та Варшави.

Також, ПАТ “Укрзалізниця” опрацьовує плани запуску потягу за маршрутом Львів-Краків-Львів. Цей проект може бути реалізований вже влітку 2017 року.

Про це голова правління ПАТ УЗ Войцех Балчун написав на своїй сторінці в Facebook.

“Є всі шанси побачити його в графіку вже цього літа”, – висловив сподівання Балчун.