З часу безвізу трьох українців повернули через нестачу коштів і відсутність зворотних квитків

З часу запровадження безвізового режиму лише сімом громадянам України відмовили в перетині кордону з країнами-членами Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

”Станом на 6.00 14 червня від початку дії безвізового режиму поїздок для громадян України кордон з ЄС перетнули 195 тис. наших співвітчизників. При цьому правом подорожей без віз скористалися 4 тис. 478 українців. Ці громадяни, слідуючи в країни Європи, мали з собою лише біометричні паспорти”, – йдеться у повідомленні.

3 тис. 470 громадян (77%) перетинали кордон на західній ділянці в автомобільних та залізничних пунктах пропуску, решта 23% користувалися послугами авіаційних портів.

”З початку безвізу зафіксовано 7 відмов, 4 з яких у зв`язку із порушенням міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування, а 3 наших співвітчизників повернули через недостатність рівня фінансового забезпечення та відсутність зворотних квитків”, – заявили в ДПСУ.