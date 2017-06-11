З 1 серпня почне курсувати потяг до Кракова

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з 1 серпня почне курсувати потяг ”Київ-Краків”.

Про це вона сказала журналістам під час супроводу першого «безвізового» потяга з Києва до польського Перемишля.

”З 1 серпня починає рухатися поїзд ”Київ-Краків”, потім ще один – ”Ковель-Холм”. Тобто, додаються і додаватимуться надалі поїзди, які будуть сполучати нас із країнами Європейського Союзу. І ми бачимо, що є також зацікавленість і у наших партнерів”, – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Також вона зазначила, що недавно відбулося засідання спільної міжурядової українсько-чеської комісії. На засіданні представники Чехії повідомили, що ”так само зацікавлені в тому, щоби ми продовжили своє залізничне сполучення до Чеської Республіки”.