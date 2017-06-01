З 1 червня у двох поїздах Львівської залізниці можна перевозити велосипеди

Вже з 1 червня 2017 у регіональних поїздах №827/828 сполученням Львів – Мукачево – Львів та №829/830 Львів – Ужгород – Львів буде переобладнано вагони №1 та №8 зі встановленням спеціальних кріплень для перевезення велосипедів.

Як повідомили у прес-службі Львівської залізниці, у зв’язку із цим, внесено зміни до схеми складу цих поїздів а саме: у вагонах № 1 та 8 місця з 1 по 88 для пасажирів та 18 місць для велосипедів.

Ціна місця для велосипеду становитиме від 4 до 5 гривень в залежності від відстані маршруту. Право проїзду у веловагоні разом із таким транспортом можливе лише при наявності оплаченої квитанції у касі.