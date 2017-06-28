Все про права і пільги учасників АТО

Розбиратися в національному законодавстві завжди нелегко, а в законах, де прописані пільги учасникам антитерористичної операції на сході України – удвічі важче. При ознайомленні з ними створюється враження, ніби їх спеціально писали так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Не дивно, що при отриманні тих чи інших соціальних пільг учасники АТО часто зазнають труднощів, а про інші, що законно їм надаються – не знають узагалі.

У цій інструкції ми намагалися максимально доступно відповісти на основні й актуальні питання про права та пільги для бійців, які воювали або воюють на Донбасі. Які вони є, як їх отримати, з якими можуть виникнути складнощі і куди звертатися за допомогою – в 11 питаннях і відповідях.

Я УЧАСНИК АТО. ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ?

Відразу зазначимо, що діючі учасники бойових дій і звільнені в запас отримують посвідчення трохи за різними правилами. Але і тих, і тих чекають бюрократичні пригоди.

Першим – учасникам бойових дій – потрібно йти до військової частини, з собою мати паспорт та ідентифікаційний код з копіями, 2 фото 3х4 і підписану угоду на обробку особистих даних. Інші довідки збирають командири і передають до комісії Міноборони на розгляд.

Але командири можуть не надати весь пакет документів. Буває і так. Тоді можна діяти самостійно: спочатку піти в строкову частину і взяти довідку про участь у бойових діях, потім – у стройову частину. Там дати запит на виписку з наказу військової частини про перебування в списках частини і виконання завдань в зоні АТО. Також потрібен військовий квиток.

А ЯКЩО Я ЗВІЛЬНЕНИЙ У ЗАПАС?

Повернувшись додому, варто зайти у військовий комісаріат. Туди слід принести ті самі документи, що й у військову частину (паспорт, ІК тощо). Але це ще не все. Перед цим у військовій частині потрібно взяти довідку про участь в АТО і дві виписки. Першу – з наказу про приїзд в зону бойових дій з ППД (пункту постійної дислокації) частини. Другу – про повернення після виконання завдання. Також потрібні витяги про прибуття та відбуття з наказів командира сектора АТО.

Після цього боєць отримує посвідчення. І заслужені пільги.

ПІЛЬГИ. ЇХ БАГАТО?

Значна кількість. Зараз законодавством передбачено близько двох десятків пільг військовим, а ще пільги учасникам АТО можуть надавати місцеві органи влади. Це можуть бути разові виплати, доплати на компенсацію комунальних послуг, виокремлення грошей на дороге лікування та інші.

На час служби скасовується сплата військового податкового збору в 1,5%, що логічно. Те саме і з земельним податком, до всього є пільги зі сплати податку на нерухоме майно. Ще – не нараховуються штрафні санкції, пеня перед банками і відсотки за іпотеками. Кредит для учасників АТО також не обкладається процентною ставкою.

На 50% буде дешевше абонплата по стаціонарному телефону, якщо хто користується. Всі компанії, що надають послуги зв’язку, повинні обслуговувати учасників бойових дій першими, без черги. За таким самим принципом повинні діяти комунальники, лікарні, аптеки, служби побуту, служби соцзахисту, вокзали. І в теорії – навіть заклади громадського харчування.

А Є ДОДАТКОВІ НАГОРОДИ ТА ДОПОМОГА?

Є. Наприклад, 5 травня уряд щорічно виплачує всім учасникам війни на Донбасі “енну” суму, яка визначається їхніми особистими заслугами під час служби.

У період служби можливе присвоєння спеціальних звань включно до полковника, і це незалежно від нинішньої посади і термінів вислуги.

Також даються додаткові пільги учасникам АТО і їхнім сім’ям у вигляді повної або частково безкоштовної освіти. Бійці мають право на пільгові умови вступу до навчального закладу, пільги дітям учасників АТО – такі самі.

А ЯК ЩОДО МЕДИЦИНИ. ДОПОМОЖУТЬ?

Із медициною, звичайно, все погано, але учасникам антитерористичної операції – легше. Отримання ліків і низки препаратів – безкоштовно, якщо за рецептом лікарів. Психологічна реабілітація – безумовно. Щорічно можна проходити лікування в санаторіях або компенсувати вартість для виїзду на лікування самому. Також раз на рік можна пройти медичне обстеження, а якщо необхідно – диспансеризацію, із залученням фахівців.

Важлива допомога – безкоштовне протезування. Вона стосується, зокрема, і послуг стоматолога. Тільки, звичайно, якщо немає мети робити зуби з дорогоцінних металів.

ЩО ЗІ ЗНИЖКАМИ ПО КВАРТИРІ?

Допомогу надають суттєву – 75% знижки на комунальні послуги. Така сама знижка дається на купівлю палива для тих, у кого немає центрального опалення. Тільки це не означає, що можна обладнати в будинку цілодобову баню і щоночі влаштовувати дискотеки зі світломузикою: діють обмеження щодо дотримання загальних норм споживання: газ – 311 м², вода – 12 м² і світло – 120 Квт/год. При перевищенні – будуть діяти загальні тарифи. Також слід врахувати, що знижка поширюється тільки на вас і на одного непрацездатного члена сім’ї (дитини, пенсіонера), прописаного в помешканні. Чим більше прописаних – тим знижка менша.

Права учасників АТО гарантують їм право на першочергове отримання житлової площі і ремонт будинків і квартир. А ще – на користування автостоянками, колективними гаражами і техобслуговування. Можлива позика на будівництво, ремонт або купівлю будинків і дач. Погасити її потрібно за 10 років.

ПРАВДА, ЩО МОЖНА БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ?

Із цим складніше. Але можливо, успішні приклади обчислюються декількома сотнями. Як цього добитися – тема для окремої інструкції. Зазначимо лише, що доведеться спочатку знайти вільну ділянку, в чому кадастрова карта не завжди допоможе, потім обійти безліч державних установ, подати купу документів, пройти складні процедури отримання дозволів, і цілком ймовірно – судитися.

Так, і гроші все одно треба буде платити. Зокрема, замовляючи у спеціальних фірм розробку проекту землеустрою.

ЯК БЕЗКОШТОВНО КОРИСТУВАТИСЬ ТРАНСПОРТОМ?

Оформивши спеціальний талон у відомстві, де вам оформляли соціальний статус. Після цього можна безкоштовно кататися на будь-якому міському або сільському транспорті. Ще – на електричках і на водному транспорті приміського сполучення. Якщо є бажання поїхати в інше місто – можна отримати безкоштовні квитки туди і назад на поїзд або літак, але тільки один раз на два роки. Або – на рік отримати 50% знижку, за тими самими умовами. Такі квитки не можна оформляти через інтернет, потрібно йти до кас. А ось на автобусах в інше місто можна їхати безкоштовно і в будь-який час, не залежно від відстані!

Якщо водії автобусів і маршруток не хочуть йти назустріч і аргументують це “договором про кількість пільгових місць” – не вірте, це всього лише угода про взаєморозуміння. А закон – безкоштовний проїзд, без варіантів.

Є невелика радість для тих, хто хоче виїхати за кордон – оформлення паспорта буде коштувати на 50% дешевше.

Також у парламенті зареєстрований законопроект, який передбачає пільги учасникам АТО при розмитненні авто – без сплати мита на ввезення до країни одного легкового автомобіля. Планується, що цей закон приймуть до кінця 2017 року.

ЧИ БУДУТЬ ПРОБЛЕМИ З РОБОТОЮ?

Це залежить від того, на яких умовах ви працювали. Якщо з офіційним працевлаштуванням – робоче місце має бути за вами збережене. У разі скорочення штату працівників – за військовослужбовцем закріплено першочергове право на збереження робочого місця. Легше стане в плані відпустки – її можна взяти в будь-який час, та ще на 14 днів більше, ніж зазвичай.

Якщо ви підприємець – тоді на час мобілізації ви звільняєтеся від сплати податків.

Сама ж участь в антитерористичній операції зараховується до вислуги років, стажу держслужби і роботи за фахом, а також до страхового стажу. Причому один місяць стажу зараховується за три.

А ЯКЩО ЗА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ Я СТАВ НЕПРАЦЕЗДАТНИМ? ХОЧА Б ПЕНСІЯ БУДЕ?

У цьому випадку виплачується допомога відповідно до групи інвалідності: третя група – надбавка 50% від прожиткового мінімуму, друга і перша – 85%. Якщо ж непрацездатність тимчасова (так званий “лікарняний”) – 100%.

Також з таких людей не стягують податки на доходи і пенсії, зокрема і пенсії членів сімей, загиблих в АТО.

Військовослужбовці можуть отримувати дострокову пенсію: чоловіки в 55 років, жінки – в 50. Для тих, хто втратив працездатність, вона буде на 25% вищою. Також щорічно до 5 травня здійснюється виплата в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?

У фонд соціального захисту громадян. Його слід шукати за місцем прописки. Із собою потрібно мати паспорт та копію, ІК і низку довідок: про членів сім’ї, про житло, комунальні виплати. І довідку учасника бойових дій, з копією.

Після обробки даних, через деякий час служба видає дозвіл на комунальні знижки. Також можлива юридична допомога учасникам АТО, у фонді захисту поінформують, куди звертатися за іншими пільгами: далі в кожну організацію доведеться ходити окремо.

Також нагадуємо, що в Україні відкрита багатоканальна гаряча лінія для надання безкоштовної юридичної допомоги бійцям АТО.

Її номер – 0 800 308 100 (оновлений). Лінія працює з 8:00 до 20:00 без вихідних.

Також є низка громадських організацій, які надають безкоштовну юридичну допомогу, номери їхніх телефонів можна дізнатися в інтернеті.

За матеріалами Центру інформації про права людини