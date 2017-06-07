ВРП відмовила двом суддям з Львівщини у безстроковому призначенні

Вища рада правосуддя відмовила двом суддям із Львівщини, у яких закінчився 5-річний термін повноважень, у безстроковому призначенні через їхню поведінку, яка принижує авторитет судової влади.

Як повідомляє прес-служба ВРП, відповідне рішення було ухвалено на вчорашньому засіданні і оприлюднено сьогодні, 7 червня.

Йдеться про двох суддів – Стрийського міськрайонного суду Юрія Андрейківа та Мостиського райсуду Сергія Джали.

Зокрема, Андрейківа не призначили безстроково на посаду судді через те, що він у грудні 2016 року керував автомобылем у стані алкогольного сп`яніння.

Суддя, за даними поліції, заснув за кермом безпосередньо на дорозі. Сам Андрейків стверджує, що він не вживав алкоголь, а припаркувався на узбіччі, оскільки йому стало зле через цукровий діабет, на який він хворіє, і тому що цілу добу не спав.

Водночас він відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю в крові і не надав доказів, що його стан був пов’язаний з хворобою і прийомом медикаментів.

Також у ВРП були озвучені матеріали щодо адміністративної справи з керування суддею Андрейківим автомобілем у нетверезому стані. Виявилося, що ніхто із суддів Стрийського райсуду не захотів розглядати цю справу – всі судді брали самовідвід. В решті-решт Миколаївський районний суд Львівщини закрив справу за відсутністю події і складу адмінправопорушення.

«Водночас у Декларації доброчесності Андрейків не згадав про даний інцидент, а саме – про адміністративний протокол стосовно нього, який склали поліцейські», – зазначили у ВРП.

Разом з тим члени ВРП вирішили, що поведінка Андрейківа і під час інциденту, і після нього свідчить про те, що «він допустив поведінку, яка підриває довіру суспільства до судової влади, а вчинені ним дії не узгоджуються з питаннями моралі, етики та доброчесності судді».

Стосовно судді Джали, то йому відмовили у безстроковому призначенні на посаду, оскільки з`ясувалося, що він у 2012 році він «готувався отримати хабар у 3 тис. дол., але потім добровільно відмовився від його отримання», на підставі чого було закрито кримінальну справу щодо нього.

Члени ВРП наголосили, що факт вимагання хабаря суддею перешкоджає призначенню Джали суддею безстроково. Тому йому відмовили у призначенні з таким же формулюванням, як і судді Андрейківу.