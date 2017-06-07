ВР визначила, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) (реєстраційний номер 6470).

За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок», передає УНІАН.

Даним законом передбачено, що основними засадами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з Північноатлантичним альянсом з метою набуття членства у цій організації. В нині діючому законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» записано, що основними засадами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що для Росії було важливо, щоб Україна не ввійшла в НАТО. За його словами, «це певною мірою і призвело до російської агресії», анексії частини української території.

Народний депутат України Борис Тарасюк (фракція «Батьківщина») наголосив, що даний закон повертає попередню редакцію, яка була в законі «Про засади національної безпеки України» від 9 червня 2003 року. «Нарешті, Верховна Рада набралася сміливості для поновлення курсу на членство в НАТО без будь яких фраз, які свідчать про те, що ми маємо набути критеріїв для членства в НАТО», – підкреслив він.

Народний депутат України Юрій Мірошниченко (фракція «Опозиційний блок») при обговоренні законопроекту наголосив, що рішенню щодо вступу в НАТО України має передувати «серйозна дискусія на рівні РНБО…», але цю фразу він не зміг закінчити, оскільки депутати з робочого місця почали вигукувати щодо неприйнятності такої позиції. Зокрема, народний депутат України Юрій Береза (фракція «Народний фронт») заявив: «На Сході (йдеться про війну на Донбасі — ред) вже є «дискусія». Що ти мелеш?»

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зауважила, що «Франція і Німеччина здійснили найбільшу свою помилку, коли вони не надали в 2008 році Україні План дій щодо членства в НАТО».

За її словами, тоді підставою була відсутність консолідованої позиції в українському політикумі. Геращенко наголосила, що під час агресії Росії в Грузії українська влада не консолідувалася і не виступила проти цієї агресії. Вона нагадала, що кілька депутатів ініціювали скликання позачергового засідання парламенту, але «всі були тоді на пляжах в Криму, який сьогодні окупований». «І саме ми несемо гріх за те, що Україна досі не в НАТО, і ми маємо його спокутувати», – заявила Геращенко.

При цьому вона зазначила, що розмови про референдум – «це важливе питання, але найгірше в зовнішній політиці – це фальстарт». «Не дай Боже нам ще один фальстарт», – наголосила перший віце-спікер.