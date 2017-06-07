Володимир Кличко потрапив до сотні найбагатших спортсменів світу

Журнал Forbes опублікував список 100 найбільш високооплачуваних спортсменів світу нинішнього року. У списку опинився один українець – екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

Як повідомляє офіційний сайт видання, Кличко розмістився на 98-му місці із заробітком 21,5 млн доларів. З них 17,5 млн доларів Кличко принесли спортивні гонорари і доходи від проведення боїв. Ще 4 млн доларів – спонсорські контракти Володимира.

Другий рік поспіль рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу очолює нападник іспанського “Реала” і збірної Португалії Кріштіану Роналду. За минулий рік португальський футболіст заробив 93 млн доларів (58 млн доларів зарплата і призові плюс 35 млн – доходи від реклами).

Друге місце в списку посідає баскетболіст клубу “Клівленд Кавальєрс” Леброн Джеймс (86,2 млн доларів).

Третім став аргентинський футболіст іспанської “Барселони” Ліонель Мессі (80 млн доларів), четвертим – швейцарський тенісист Роджер Федерер (64 млн доларів), п’ятим – гравець клубу НБА “Голден Стейт” Кевін Дюрант (60,6 млн доларів).