Влада Львова, Кропивницького й Івано-Франківська найбільш відкриті для суспільства – дослідження

Львів, Кропивницький, Івано-Франківськ, Київ і Миколаїв ввійшли до першої п`ятірки міст України, органи місцевого самоврядування яких ведуть найбільш прозору і відкриту для громадськості діяльність.

Такі результати дослідження представив на брифінгу виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин, передає УНІАН.

Під час дослідження, яке «Transparency International Україна» провела спільно з Інститутом Політичної Освіти, експерти оцінили 100 міст за 91 показником у 13 сферах діяльності. Зокрема, оцінювалися фінансова і бюджетна сфери, закупівлі, житлова і комунальна політика, освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місцевої влади та інші параметри.

«Сьогодні в Україні триває процес децентралізації. Ця реформа може бути успішною тільки за умови підзвітності органів місцевої влади. Інакше проблеми з центрального рівня просто опустяться на рівень влади на місцях. Загалом рейтинг показав, що існують великі проблеми з відкритістю міст, адже навіть верхівка рейтингу ледве набирає більш як 50 балів зі 100 можливих. Для порівняння, у Словаччині міста-лідери набирають більше 70 балів», – прокоментував результати дослідження Юрчишин.

Згідно з даними, представленими під час брифінгу, найбільш прозорими сферами в містах України є доступ і участь, рівень прозорості якої становить 46%. Це означає, що в багатьох містах громадськість може бути присутньою на засіданнях депутатських комісій, проекти рішень міської влади і порядок денний сесій оприлюднюються заздалегідь, а громадськість може впливати на те, як витрачаються бюджетні кошти. Крім того, існує можливість подати електронний запит або звернення.

Найбільш закритими для людей є сфери – житлова сфера, комунальна політика і робота соціальних установ. Як правило, громада нічого не знає про розподіл житла, а онлайн-черги на ремонт приміщень і будинків відсутні. У 36 містах жителі абсолютно не поінформовані про види соціальних послуг.

Як повідомив під час брифінгу експерт Інституту політичної освіти, головний аналітик проекту Олександр Солонтай, часто немає інформації про те, як отримати матеріальну допомогу або соціальні виплати з міського бюджету.

«Комунальні підприємства не оприлюднюють інформацію про тарифи та послуги, про порядок їх формування, відсутні фінансові звіти та результати аудитів, немає інформації про керівників підприємств. Наглядові ради не створено, а зовнішній аудит не проводиться», – зазначив Солонтай.

«Transparency International Україна» спільно з Інститутом Політичної Освіти мають намір після опублікування рейтингу провести навчання кращих практик у досягненні максимальної прозорості роботи муніципалітетів для представників громадськості, журналістів і представників влади щонайменше 15 міст.