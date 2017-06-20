Виконком ФФУ затвердив проект масштабної реформи українського клубного футболу, яка торкнеться як професійні ліги, так і аматорів.

Про це сьогодні на брифінгу розповів після засідання виконкому ФФУ голова організації Андрій Павелко, повідомляє SportArena.

За його словами, УПЛ та Перша ліга будуть об’єднані під егідою однієї організації, тоді як на базі Другої ліги та аматорського чемпіонату буде створена нова напівпрофесійна ліга.

«Було вирішено реформувати професійний та аматорський футбол з сезону-2018/19. До 1 січня 2018 року робоча група, складена з представників УПЛ, ФФУ, ПФЛ і наших партнерів, розробить всі регламентні документи та концепцію всіх турнірів, — розповів функціонер.

«Аматорський чемпіонат було запропоновано назвати напівпрофесійної Національною футбольною лігою. Тут ми вводимо, так назвемо, змішану концепцію — аматорський чемпіонат отримає можливість укладати з футболістами професійні контракти і залучати різних гравців».

«Також було вирішено об’єднати УПЛ і Першу лігу в єдине ціле як організації, а з другої ліги зробити вищезгаданий аматорський чемпіонат, який розділити на 4 зони. Це робиться для зручності та економії клубами коштів на переїздах. Для команд це дуже велике навантаження в логістиці».

Нагадаємо, з моменту створення чемпіонату України з футболу у ньому було три професійні ліги – Вища (пізніше — УПЛ), Перша і Друга, які пережили різні формати з поділом на зони за територіальним принципом, двоетапними форматами і єдиними групами. Існували в різні роки також Перехідна ліга і першість КФК. При цьому змагання в еліті проводяться під егідою УПЛ, Перша та Друга ліги об’єднані в ПФЛ, а аматори виступають в ААФУ.

У минулому сезоні в УПЛ брали участь 12 клубів, в Першій лізі – 18, у Другій – 17.