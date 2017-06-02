Вибухових пристроїв у літаку зі Львова до Стамбула не виявили

Вибухових пристроїв і вибухонебезпечних предметів у літаку рейсу «Львів – Стамбул» не виявлено.

Про це повідомила речник Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

«Завершено обстеження борту літака і багажу пасажирів. Вибухових пристроїв і вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Жінка, яка повідомила про те, що на борту літака знаходиться вибуховий пристрій, разом з донькою перебуває у Залізничному відділі поліції Львова для надання показів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомила Добровольська.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 червня, у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького евакуювали екіпаж та пасажирів літака рейсу «Львів – Стамбул» після отримання правоохоронцями інформації, що на борту даного літака може бути вибуховий пристрій.

Як повідомила начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника аеропорту «Львів» про те, що пасажирка рейсу «Львів-Стамбул», 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала іншим пасажирам, що «на літаку є бомба». Працівники аеропорту, які почули це, повідомили правоохоронцям.

Було прийнято рішення перевірити дану інформацію, провели евакуацію екіпажу та 70 пасажирів даного літака.