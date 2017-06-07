В Україні збільшать розмір аліментів на дітей

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються поліпшення захисту прав дитини на належне утримання», який передбачає збільшення аліментів на дітей.

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, цей закон повернуто з підписом від президента 6 червня.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила цей закон 17 травня. Документ вносить зміни до Сімейного кодексу України, згідно з якими «аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини». Закон передбачає, що той з батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Згідно з ухваленим документом, неповнолітній має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.

Документ також передбачає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Також до Сімейного кодексу вноситься норма, згідно з якою той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про стягнення аліментів у розмірі: на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 50% (раніше було 30%) заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Крім того, передбачається, що розмір аліментів може визначати як суд, так і відповідний договір між батьками.

Також закон передбачає, що заборгованість за аліментами, присудженими у частці від доходу, визначається, виходячи з фактичного доходу, який платник аліментів одержував за час, протягом якого провадилося їх стягнення, незалежно від того, отримано такий дохід в Україні чи за кордоном. При цьому раніше доходи за кордоном не враховувалися.