В Україні з 1 липня вводяться нові екзаменаційні тести з правил дорожнього руху.

Про це повідомили у прес-службі Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що тест триватиме 20 хвилин і складатиметься з 20 питань, які обираються системою у випадковому порядку. Тест містить питання за чотирма тематичними категоріями: 10 питань за правилами дорожнього руху, 4 питання з улаштування та експлуатації транспортних засобів, 4 питання з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги.

«Окрім цього, питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Таким чином, водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на питання, пов’язані з управлінням автобусів чи вантажівок. Питання тесту зорієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила правила дорожнього руху могла із легкістю відповісти на них», – йдеться у повідомленні.

Громадяни зможуть відкрито переглядати тести та перевіряти свої знання на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС в онлайн-режимі. А після завершення навчання у навчальному закладі з підготовки та перепідготовки водіїв сміливо йти складати іспит до сервісних центрів МВС.

Станом на червень 2017 року вартість складання теоретичного та практичного іспитів становить 26 гривень, а бланк посвідчення водія – 201 грн. Працівники сервісних центрів МВС звернули увагу на те, що не потрібно звертатися до сторонніх осіб, які можуть ошукати при отриманні даної послуги.

Також у відомстві інформували, що до кінця року заплановано впровадження посиленого контролю над процесом складання іспитів – фото та відеофіксація.