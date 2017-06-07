В Україні діятимуть стандарти “Євро-5″ та “Євро-6″ до транспортних засобів

Народні депутати ухвалили законопроект щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

Відповідне рішення підтримали 247 народних депутатів, передає Укрінформ.

“Основною метою законопроекту є підвищення рівня екологічності автомобільного парку України через стимулювання розвитку ринку автотранспортних засобів екологічного стандарту “Євро-5″. Основним завданням законопроекту є надання можливості адаптації виробництва та ринку транспортних засобів до поетапного запровадження в нашій країні вимог екологічної безпеки, які відповідають міжнародним природоохоронним нормам щодо колісних транспортних засобів”, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Законом вносяться зміни до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” щодо можливості ввезення в Україну, виробництва та реєстрації після 1 січня 2018 року транспортних засобів, які виробленні в Україні або ввезенні на митну територію України до 31 грудня 2019 року включно та мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня “ЄВРО-5″.

Відповідно пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня “ЄВРО-6″ – з 1 січня 2020 року.