Ув‘язнені виправних колоній Львівщини працюватимуть в компанії «Fujikura»

Майже 400 ув’язнених працюватимуть на виробничих лініях компанії «Fujikura».

Про відкриття компанією «Fujikura» виробничих ліній у виправних колоніях говорили сьогодні, 26 червня, під час зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка та Міністр юстиції України Павло Петренко, передає ТРК «Львів».

Як повідомив начальник управління Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Михайло Дзюдзь, майже 400 ув’язнених працюватимуть на виробничих лініях компанії «Fujikura» у виправних колоніях.

Так, за його словами, уже відкрили виробництво у Личаківській ВК №30. Триває підготовка до відкриття виробничих ліній у Дрогобицькій ВК №40 та у Збаразькій виправній колонії №63 мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання жінок.