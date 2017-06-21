Усик виступить у Всесвітній боксерській суперсерії – WBSS

Промоутер українського боксера Олександра Усика Том Леффлер заявив, що українець має намір виступити у Всесвітній боксерській суперсерії – WBSS.

Про це у Twitter повідомив оглядач USA Today Марк Коппінджер.

“Том Леффлер сказав, що, швидше за все, Усик виступить на турнірі WBSS. Відмінні новини”, – написав Коппінджер. У турнірі, який ще називають боксерською Лігою чемпіонів, виступлять інші відомі боксери першої важкої ваги (до 91 кг), у якій Усик володіє титулом чемпіона світу з версією WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Зокрема про свою участь у WBSS раніше повідомили чемпіон світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) росіянин Мурат Гассієв та володар титулу WBC (Всеcвітньої боксерської ради) латвієць Майріс Брієдіс. Ідея засновників WBSS полягає в тому, щоб у рамках одного турніру зустрілися найкращі боксери кожної з категорій. Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку Олександр Усик переміг американця Майкла Хантера і захистив титул чемпіона WBO. Наступний бій Усик проведе 26 серпня у Одесі на стадіоні “Чорноморець”, суперник наразі поки не відомий.