Уряд готує зміни до бюджету, щоб профінансувати реконструкцію траси Львів – Тернопіль

Кабінет міністрів України за ініціативи прем`єр-міністра Володимира Гройсмана готує необхідні зміни до державного бюджету на 2017 рік і пропонує парламенту виділити додаткові 2,5 млрд грн на масштабну реконструкцію дороги Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса – Миколаїв.

Про це Гройсман повідомив під час засідання уряду, передає Урядовий портал.

Виділення коштів очільник уряду анонсував під час огляду дорожніх робіт у Львівській, Волинській та Тернопільській областях наприкінці травня.

”Тоді я сказав, що внесу пропозицію, щоб зробити капітальну реконструкцію дороги Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса – Миколаїв. За цей час ми з Міністерством фінансів знайшли додаткові 2,5 млрд ресурсу. Ми будемо готувати зміни до бюджету і будемо пропонувати Парламенту ухвалити це рішення, підтримати ці 2,5 млрд. Це дасть можливість у цьому році дуже інтенсивно робити цю дорогу, яка є дуже важливою”, – наголосив Гройсман, зауваживши, що дорога, що знаходиться у жахливому стані, є магістраллю національного значення, що з`єднує західний кордон країни з портами та якою щоденно користуються мільйони громадян.

”Ми внесемо пропозиції українському Парламенту щодо масштабної реконструкції, модернізації дороги Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса – Миколаїв. У нас є всі шанси до середини липня за підтримки Парламенту ухвалити ці рішення”, – переконаний голова уряду.