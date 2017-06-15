УПЛ: Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з відмовою “Карпат” їхати до Маріуполя

Куратор збірних України Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з відмовою футбольних клубів “Динамо” і “Карпати” грати в Маріуполі матчі УПЛ.

“У мене є багато знайомих серед хлопців, які служать і захищають Україну в районі Маріуполя. Постійно підтримуємо з ними контакт. Бійці люблять футбол і уважно стежать за всіма матчами українського чемпіонату. Думаю, вони дуже зрадіють можливості відвідати один з таких поєдинків в Маріуполі.

З поверненням “Маріуполя” в Прем’єр-лігу така можливість у них буде. На цьому тлі досить дивно звучать заяви деяких клубів про те, що вони не поїдуть грати в це місто, тому що там небезпечно.

Якщо вони дійсно так думають, то нехай поїдуть і розкажуть це тим хлопцям, які забезпечують мир в Маріуполі. Мені важко сказати, що може стояти за такою позицією клубів – додаткові транспортні проблеми, небажання вийти із зони комфорту або банальний, нічим не обгрунтований, страх.

У Маріуполі зараз тихо і спокійно. У цьому можна переконатися, відвідавши місто.

Думаю, керівництву клубів, які роблять такі заяви, варто було б поїхати туди, поспілкуватися з місцевими жителями і бійцями АТО. Ми їх там ніколи не бачили. Або вони навіть цього бояться? Якщо вони боягузи, то нехай так і скажуть. У Маріуполі проходять концерти і фестивалі, тут грали команди першої ліги, виступала наша збірна серед ветеранів.

Я хочу звернутися до вболівальників “Динамо” і “Карпат”, серед яких дуже багато волонтерів та воїнів АТО, вони не готові їхати до Маріуполя, або це все йде з політичних кабінетів і приймалень?”, – цитує Маркевича tribuna.com.