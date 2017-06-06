Укрзалізниця може запустити ще один потяг сполученням Київ-Перемишль

Укрзалізниця може запустити ще один потяг сполученням Київ-Львів-Перемишль за новим маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу, інформує УНІАН.

“Укрзалізниця” опрацьовує можливість запуску другої пари поїздів сполученням Київ-Львів-Перемишль ”нижнім шляхом” за маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Сумарне населення міст Вінниці, Хмельницького та Тернополя з агломераціями перевищує 1 млн осіб. Це означає, що для 1 млн українських громадян Європа стане доступнішою», – сказав Омелян.

За його словами, всі регіони України отримають зручну стиковку в напрямку Польщі, крім того, вдасться залучити пасажиропотік з Молдови.

За його словами, на станціях Вінниця та Хмельницький будуть забезпечені зручні пересадки з потягів з Лисичанська, Маріуполя і з Миколаєва, Херсона, Одеси, Кишинева.

Також, за словами Омеляна, з 11 червня 2017 року заплановано запуск нового сполучення між Україною та Республікою Польща за маршрутом Хелм-Ковель з можливістю продовження маршруту по українській території до Луцька та Львова.

«На даний час планується експлуатація однієї пари поїздів з наступним збільшенням до 2-3 пар залежно від пасажиропотоку. На першому етапі проходження прикордонного та митного контролю заплановано на ст. Ягодин (Україна) і ст. Дорохуськ (Республіка Польща) з подальшим проведенням контрольних процедур під час руху поїзда. Також з 1 серпня 2017 року планується новий маршрут Львів-Краків», – сказав він.

Він також зазначив, що до кінця року пасажиропотік Україна-ЄС залізничним транспортом становитиме не менше 100 тис. пасажирів на місяць.

«Перемишль і Хелм утворили хаби для подальшого з`єднання з іншими містами Польщі та Європи», – додав міністр.

Як повідомлялося, 23 грудня минулого року акціонерна компанія ”Укрзалізниця” запустила швидкісний поїзд категорії ”Інтерсіті+” №705/706 за маршрутом Київ-Львів-Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 грн, II класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах I класу – 235 грн, II класу – 172 грн.

На даному маршруті задіяно електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щодня і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин 40 хв, а у зворотному напрямку – за 7 годин 7 хвилин.

На шляху проходження поїзд робить зупинки на станціях Святошин, Коростень, Львів і Підзамче.

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