“Укразалізниця” запускає потяг сполученням Львів – Варна

“Укразалізниця” з 15 червня запускає потяг сполученням Львів – Варна.

Про це повідомив голова “Укрзалізниці” Войцех Балчун у facebook.

Новий маршрут запрацює з 15 червня.

“Сьогодні Укрзалізниця поєднує Київ з п’ятьма столицями наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою, Бухарестом. Стартує потяг Ковель-Холм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ та Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії”, – написав він.

Щоправда це буде не цілий поїзд, а лише один причепний вагон, який додаватимуть до потяга № 451 Мінськ-Варна.

Про це пише «Українська правда».

Вартість квитка у причіпному купейному вагоні Львів – Варна складає близько 2430 гривень. При цьому в Укрзалізниці наголошують, що ціна квитків на міжнародні напрямки може змінюватися залежно від курсу валюти.

Цей потяг проїжджатиме Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Коломию, Чернівці. Далі потяг їде через Молдову та Румунію.

Зі Львова до Варни потяг їхатиме близько 30 годин. З Рівного – близько 32 годин.

Потяг курсуватиме раз на 10 днів.