Галицька партія вимагає оголосити персоною нон ґрата в Україні львівського архиєпископа РКЦ

Українська Галицька партія поширила 7 червня офіційну заяву з вимогою оголосити персоною нон ґрата на території України архиєпископа-митрополита Львівського Римо-Католицької Церкви Мечислава Мокшицького. Приводом стала нещодавня заява архиєпископа про «гріх геноциду, що лежить на українському народові» і з контексту якої випливає, що війна на Донбасі – це Божа кара за цей гріх.

«Тому вважаємо, що особа, яка робить ворожі щодо нашого народу політичні заяви, сіє ворожнечу між українцями і поляками, не має ні морального, ні цивільного права керувати Римо-Католицькою Церквою в Україні, тому як польському громадянину його має бути позбавлено права перебувати на території нашої країни», – сказано, зокрема, у заяві УГП, опублікованій на офіційному партійному сайті.

Нагадаємо, що в інтерв’ю польському католицькому тижневику Niedziela, опублікованому 17 травня архиєпископ Мечислав Мокшицький заявив, що «на українському народові все ще лежить гріх геноциду» за Волинську трагедію. Ці слова архиєпископа Мокшицького викликали значний резонанс в українських ЗМІ, а секретаріат архиєпископа РКЦ поширив заяву з поясненням його слів, які «потрібно розуміти у релігійному контексті».

Архиєпископ Мечислав Мокшицький є громадянином Польщі і очолює Львівську архидієцезію РКЦ з 2008 року. У березні 2013 року відмовився підписати спільну заяву греко-католицьких і римо-католицьких єпископів з нагоди 70-річчя Волинської трагедії, поклавши провину за трагедію тільки на українців. Зазначив, що формула «вибачаємо і просимо пробачити», запропонована українськими греко-католиками, є неприйнятною, бо саме українська сторона мусить «вибачатися і прохати вибачення» у поляків, а не вибачати.

Українська Галицька партія зареєстрована у 2014 році, представлена депутатами місцевих рад у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. У Львівській міськраді УГП представлена чотирма депутатами. УГП часто виступає з різними публічними ініціативами, зокрема, нещодавно депутати ЛМР з цієї партії вимагали знести радянський військовий Монумент Слави на вул. Стрийській.

Релігійно-інформаційна служба України