У зоні АТО загинув боєць «Залізної бригади» з Львівщини

8 червня внаслідок ворожого мінометного обстрілу у зоні АТО загинув 21-річний боєць «Залізної бригади» Михайло Березка.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

«Молодий солдат з Львівщини захищав від російсько-терористичних окупантів нашу з Вами Батьківщину. В своїх 21 рік був прикладом для наслідування. Безмежно любив Україну і мужньо обороняв її від загарбників», ― написала прес-служба на своїй сторінці у фейсбук.

Михайло Березка, 1996 року народження, родом зі с.Бринці-Церковні Жидачівського району. Служив у 24-тій окремій механізованій бригаді.