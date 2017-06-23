У зоні АТО загинули двоє бійців з Львівщини

21 червня у зоні АТО в м. Авдіївка загинули двоє бійців із Львівщини. Це – жителі Борислава Андрій Луців і Володимир Іваник.

Про це повідомило видання «Трускавецький вісник».

«Одразу двоє бориславців загинуло в зоні АТО: Андрій Луців і Володимир Іваник. Ще двоє військовослужбовців із Борислава поранені», – йдеться у повідомленні.

Луців Андрій народився 11 грудня 1978 р. у м. Бориславі та Іваник Володимир народився 28 березня 1987 р. у м. Стебник.

Тіла загиблих мають привезти до Борислава для поховання в суботу, – повідомляється на сайті Бориславської міської ради, повідомляє Zaxid.net.