Парубій обговорив з маршалком польського Сейму транспортний коридор від Львова до Одеси

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з маршалком польського Сейму Мареком Кухцінським перспективи реалізації кількох інфраструктурних проектів.

Як повідомили у прес-службі Апарату Верховної Ради України, зустріч спікерів відбулась у м.Трускавець Львівської області в рамках форуму місцевого розвитку.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили широке коло питань, зокрема, як щодо макрорегіональної співпраці у рамках Карпатської стратегії, так і щодо реалізації ідей, які можна реалізувати у найближчій чи тривалішій перспективі.

Також Парубій повідомив, що обговорив з Кухцінським проект міжнародного транспортного коридору Via Carpatia.

«Власне домовились, щоб польська і українська сторона синхронно могли співпрацювати у цьому проекті, і кожний з національних урядів міг виділяти кошти на його реалізацію», – сказав Парубій.

Він нагадав що у змінах до держбюджету уряд запропонував передбачити кошти на гілку від Львова до Вінниці й Одеси, яка має поєднуватися з базовою гілкою Via Carpatia, що йде з півдня на північ.

«Домовились реалізувати кілька інфраструктурних проектів між Україною і Польщею, щоб дати приклад тіснішої співпраці. Наші плани полягають в тому, щоб до загальної стратегії розвитку Карпатського регіону максимально залучити кошти ЄС – у цьому є величезний інтерес і України, і нашого регіону», – підкреслив голова Верховної Ради.