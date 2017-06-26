У Стрию на Львівщині сьогодні поховають загиблого у зоні АТО розвідника

У місті Стрий 26 червня поховають загиблого у зоні АТО Василя Лавриша.

Як повідомляє у фейсбук Євген Бармінов, похорон почнеться об 11.00 годині.

Як повідомляє Leopolis.news, 25 червня у Львові прощалися з бійцем 8-го окремого полку спецпризначення, мешканцем Стрия Василем Лавришем, який загинув у зоні АТО.

Домовина з тілом була виставлена у центрі Львова, поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку.

Попрощатись з бійцем прийшли кілька сотень львів’ян. Представників місцевої влади на прощанні не було.

24 червня, у зоні АТО загинули двоє бійців 8 полку СпП Олексій Іщук з села Заслучне з Красилівського району, та Василь Лавриш.