У Соборі св. Юра Львова відбудеться прощання із Блаженнішим Любомиром Гузаром

У четвер, 1 червня, близько 19:00 до Львова прибуде траурний кортеж із тілом Любомира Гузара. Про це повідомив глава УГКЦ Блаженніший Святослав у офіційній заяві з приводу смерті Блаженнішого Любомира.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«Львів’яни і усі люди доброї волі зможуть попрощатися із Блаженнішим Любомиром у п’ятницю, 2 червня, і у суботу. Сьогодні, сподіваємося, тіло прибуте до Собору Святого Юра близько 19:00, а завтра о 10:00 буде відслужена заупокійна божественна літургія. Відтак Собор Святого Юра буде відкритий і вдень, і вночі», – заявив Блаженніший Святослав.